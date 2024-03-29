Обвал моста в Балтиморе может повлечь одни из самых крупных выплат в морском страховании

Главный исполнительный директор лондонского Lloyd's Джон Нил считает, что страховые выплаты из-за обвала моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе могут стать одними из самых больших в истории морского страхования.
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