В Сызрани 17 октября при развороте на улице 2-й Сормосовской столкнулись две «Лады Весты», травмы получила 65-летняя пассажирка одного из автомобилей.
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