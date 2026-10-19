Борский городской суд назначил 72-летнему водителю Hyundai Tucson два года лишения свободы условно за столкновение с мотоциклом 14 августа 2025 года, в котором погиб 36-летний мастер спорта Дмитрий Ружьев.
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