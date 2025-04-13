Из Крыма теперь можно напрямую добраться до Владикавказа и Таганрога. Поезд свяжет Республику Крым с двумя регионами – Северной Осетией и Кабардино-Балкарией (станции Прохладная и Котляревская), а также с Бесланом, где работает аэропорт.