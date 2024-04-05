В Новой Москве обновили подожжённый мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Восстановлен стихийный мемориал в районе ЖК «Новые Ватутинки», созданный в память людям, погибшим при террористическом акте в «Крокус Сити Холл» в конце марта, об этом сообщает в своем телеграм-канале администрации поселения Десеновское .
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