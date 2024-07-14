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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Адмирала» Нургалиев о тренировках на ринге: «Бокс – мое хобби. Хороший спорт, если надо улучшить выносливость, координацию, скорость реакции»

Защитник «Адмирала» Нургалиев о тренировках на ринге: «Бокс – мое хобби. Хороший спорт, если надо улучшить выносливость, координацию, скорость реакции»

 – Эмиль, до сборов остались считанные дни, как ты их проводишь?   – Да, отпуск уже давно закончился, началась работа.

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