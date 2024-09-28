Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными трудностями, о чем открыто заявил комбат батальона беспилотников 58-й мотопехотной бригады Сергей Варакин, высказавший критику в социальных сетях относительно системы комплектации и снабжения ВСУ.
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