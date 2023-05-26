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TOK FM: Соцслужбы Люблина активно занимаются украинскими семьями из-за насилия и алкоголя

TOK FM: Соцслужбы Люблина активно занимаются украинскими семьями из-за насилия и алкоголя

В польском Люблине соцработники вынуждены все чаще заниматься украинскими семьями из-за отсутствия надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем, а также случаев насилия.

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