Государство обязано защищать своих граждан. Ещё раз о СМЕРШе

Разве пятая колонна пропустит создание Смерша это же их в первую очередь за жопу возьмут , а оно им надо

Alex Немо

Браво! У нас с Вами бывают разногласия, но здесь вы ударили в точку! И сейчас на вас, ну и на меня на всякий случай, навалятся все кому это как кость в горле.