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Государство обязано защищать своих граждан. Ещё раз о СМЕРШе

Государство обязано защищать своих граждан. Ещё раз о СМЕРШе

Увеличение количества террористических актов на территории РФ все чаще и чаще заставляет вспоминать легендарный СМЕРШ времен Великой Отечественной.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
СМЕРШ и Путин - какая дикая фантазия!
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2 час.
ВК
Вад Кук
Разве пятая колонна пропустит создание Смерша это же их в первую очередь за жопу возьмут , а оно им надо
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2 час.
Alex Немо
Браво! У нас с Вами бывают разногласия, но здесь вы ударили в точку! И сейчас на вас, ну и на меня на всякий случай, навалятся все кому это как кость в горле.
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1 мин.

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