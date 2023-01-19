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Пьяная жительница Уссурийска покрыла матом сотрудника полиции в Хабаровском крае

Пьяная жительница Уссурийска покрыла матом сотрудника полиции в Хабаровском крае

В Хабаровском крае суд вынес приговор жительнице Уссурийска, которая публично оскорбила сотрудника полиции на перроне железнодорожного вокзала станции Ванино, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Ванинской транспортной прокуратуры.

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