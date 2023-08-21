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Anlrey Boracow

Это произойдет точно, если РФ официально заявит про то, что поставки самолетов западного производства типа Ф-15 и т.п. будут означать, что государство поставляющее их УкРуине вступает в войну с РФ на стороне этой самой УкРуины. Об этом необходимо заявить в СБ ООН, по херу какая реакция будет в ответ на это заявление, главное - заявление сделано официально, заявление конкретно по видам оружия и вооружения. Прировнять факт поставки самолетов УкРуине к официальному объявлению войны РФ. Посмотрим как себя эти еврогейские геи поведут после такого заявления.