РИА: сотрудники "Русского дома", закрытого в Берлине, вернулись в Москву

Сотрудники «Русского дома», закрытого в Берлине, прибыли на самолете в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Чехии Баб...
- Д Моторные масла по...
- Под Владимиром уб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым