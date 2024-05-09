1 мая- День весны и труда

Поздравляем всех с Днём весны и труда!Желаем нашему дружному коллективу, чтобы труд был в радость, а солнечное настроение сопровождало по жизни! Пускай работа открывает для вас новые горизонты для творчества и развития .
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