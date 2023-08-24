Спички - не игрушка

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Путин: «Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И добивался он результатов нужных»

Путин: «Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И добивался он результатов нужных»

В течение дня политологи и журналисты сетовали на отсутствие какой-либо реакции российских властей. Доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв: "Где официальные заявления властей по Пригожину? А их нет.

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