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Русский Халк показал силовые трюки тяжелоатлетам спортшколы в Люберцах

Русский Халк показал силовые трюки тяжелоатлетам спортшколы в Люберцах

Заместитель президента Федерации силового экстрима России рекордсмен мира по силовым номерам люберчанин Сергей АгаджанянАгаджанян Сергей Агаджанян провел мастер-класс для воспитанников отделения тяжелой атлетики спортшколы олимпийского резерва городского округа Люберцы.

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