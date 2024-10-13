Русский Халк показал силовые трюки тяжелоатлетам спортшколы в Люберцах

Заместитель президента Федерации силового экстрима России рекордсмен мира по силовым номерам люберчанин Сергей АгаджанянАгаджанян Сергей Агаджанян провел мастер-класс для воспитанников отделения тяжелой атлетики спортшколы олимпийского резерва городского округа Люберцы.
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