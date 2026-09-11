Ливан: израильские силы, как сообщается, произвели взрыв на холме в Бараашите и провели артиллерийский обстрел в Вади-эль-Худжейр в провинции Набатия рано утром.
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