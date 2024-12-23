Сутенер в погонах: сотрудник СИЗО в Ростове водил женщин к уголовному авторитету

Сутенер в погонах: сотрудник СИЗО в Ростове водил женщин к уголовному авторитетуСотрудник ростовского СИЗО-1 за деньги водил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры: за каждую такую услугу он брал около 100 тысяч рублей.