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Политика как она есть

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Военный заявил о панике ВСУ при подходе российских сил

Военный заявил о панике ВСУ при подходе российских сил

Наводчик штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Сапоги заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают паниковать при приближении российских войск в Донецкой народной республике (ДНР).

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