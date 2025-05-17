Наводчик штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Сапоги заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают паниковать при приближении российских войск в Донецкой народной республике (ДНР).
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