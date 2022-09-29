Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок

Михалков призвал дать отсрочку от мобилизации участникам общественно значимых съемок Председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков обратился с просьбой Михалков призвал дать отсрочку от мобилизации участникам общественно значимых съемок Председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков обратился с просьбой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину дать отсрочку от частичной мобилизации для работников киноотрасли, занятых в общественно значимых проектах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.