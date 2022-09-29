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Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок

Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок

  Михалков призвал дать отсрочку от мобилизации участникам общественно значимых съемок Председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков обратился с просьбой  Михалков призвал дать отсрочку от мобилизации участникам общественно значимых съемок Председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков обратился с просьбой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину дать отсрочку от частичной мобилизации для работников киноотрасли, занятых в общественно значимых проектах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

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