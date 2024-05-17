Власти Петербурга потратят 600 млн рублей на слежку за курильщиками

Власти Санкт-Петербурга объявили тендер на установку более 2 тысяч «умных» камер на 309 детских и спортивных площадках города, основная цель которых – борьба с курением, вандализмом и незаконной рекламой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии