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Власти Петербурга потратят 600 млн рублей на слежку за курильщиками

Власти Петербурга потратят 600 млн рублей на слежку за курильщиками

Власти Санкт-Петербурга объявили тендер на установку более 2 тысяч «умных» камер на 309 детских и спортивных площадках города, основная цель которых – борьба с курением, вандализмом и незаконной рекламой.

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