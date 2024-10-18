Экспорт товаров из Молдовы снизился

Национальное бюро статистики сообщает, что экспорт товаров юридических лиц в августе 2024 года снизился на 4,3% по сравнению с июлем 2024 года и на 15,2% по сравнению с августом 2023 года, составив 272,7 млн долларов США.
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