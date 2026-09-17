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РИА Новый день

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Сергей Кириенко: фото и видео с Международного фестиваля молодежи набрали 1,5 млрд просмотров

Сергей Кириенко: фото и видео с Международного фестиваля молодежи набрали 1,5 млрд просмотров

Контент, который выложили в социальные сети зарубежные гости Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, уже набрал более 1,5 млрд просмотров.

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