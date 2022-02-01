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Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде

Российские фигуристы прилетели в Пекин, где 4 февраля стартуют Олимпийские игры. Команда приземлились в аэропорту Шоуду в 7:20 по московскому времени.

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