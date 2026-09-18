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Нескучные технологии

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Американские военные получат точную навигацию без использования GPS

Американские военные получат точную навигацию без использования GPS

Армия США развернёт систему позиционирования на основе ИИ, которая позволит военному транспорту определять местоположение без опоры на GPS и другие радиосигналы.

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