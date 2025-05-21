Черные дыры могут расти прямо внутри звезд: Ученые подозревают, что звезды «заражены» черными дырами из-за тёмной материи

Когда мы слышим о черных дырах, воображение обычно рисует картины космических катаклизмов: гигантская звезда исчерпывает свое топливо, коллапсирует под собственной гравитацией и взрывается сверхновой, оставляя после себя объект невероятной плотности, жадно поглощающий всё вокруг.