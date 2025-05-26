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Царьград

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Штурм "Азовстали": боец "Добрый" рассказывает о сражениях в Мариуполе

Штурм "Азовстали": боец "Добрый" рассказывает о сражениях в Мариуполе

Боец с позывным "Добрый" из МВД ДНР вспоминает о штурме "Азовстали" в 2022 году. Детали операции, героизм и потери в боях за Мариуполь, где противостояли запрещённые националисты.

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