Popcaketv

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Джей-Хоуп из BTS стал самым стильным музыкантом 2023 года

Джей-Хоуп из BTS стал самым стильным музыкантом 2023 года

1 февраля журнал Rolling Stone опубликовал свой список «Самых стильных музыкантов 2023 года». Помимо Джей-Хоупа (J-Hope) в нём также оказались южнокорейская группа Blackpink, которая заняла 6 место, и рэпер Dawn, расположившийся на 16 месте.

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