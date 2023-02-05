Джей-Хоуп из BTS стал самым стильным музыкантом 2023 года

1 февраля журнал Rolling Stone опубликовал свой список «Самых стильных музыкантов 2023 года». Помимо Джей-Хоупа (J-Hope) в нём также оказались южнокорейская группа Blackpink, которая заняла 6 место, и рэпер Dawn, расположившийся на 16 месте.