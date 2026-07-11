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Мы соседи по планете

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25 доказательств того, что роботы-пылесосы — те еще проказники

25 доказательств того, что роботы-пылесосы — те еще проказники

Роботы-пылесосы — отличная штука, облегчающая жизнь и помогающая поддерживать чистоту в доме. Владельцы этих устройств нахваливают их на все лады! Но сейчас мы покажем вам то, что обычно остается за кадром… Предупрежден — значит вооружен.

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