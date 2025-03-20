Бывший зампредседателя Комиссии по делам образования, науки, культуры и здравоохранения ВСНП арестован за взяточничество

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ -- Бывший заместитель председателя Комиссии по делам образования, науки, культуры и здравоохранения Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 13-го созыва Ду Юйбо был арестован по подозрению во взяточничестве, сообщили в четверг в Верховной народной прокуратуре /ВНП/ КНР.