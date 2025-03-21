НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Англия подарит памятные кепки каждому игроку, выступавшему за сборную. Всего 1290 футболистов, начиная с первого матча против Шотландии в 1872 году

Англия объявила о планах вручить памятные кепки («legacy caps») каждому игроку, который когда-либо представлял страну на уровне национальной сборной, начиная с первого официального матча против Шотландии 153 года назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх