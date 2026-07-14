Иран планирует устранить препятствия для реализации совместных с РФ проектов – Пезешкиан

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан во время встречи с главой Министерства энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым заявил, что Иран готов устранить препятствия для реализации совместных с Россией проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии