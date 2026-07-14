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Иран планирует устранить препятствия для реализации совместных с РФ проектов – Пезешкиан

Иран планирует устранить препятствия для реализации совместных с РФ проектов – Пезешкиан

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан во время встречи с главой Министерства энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым заявил, что Иран готов устранить препятствия для реализации совместных с Россией проектов.

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