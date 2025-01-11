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Русские туристы задержаны в Тунисе: обращение к президенту за помощью

Русские туристы задержаны в Тунисе: обращение к президенту за помощью

Невеста одного из 11 русских, задержанных в Тунисе, обратилась к президенту Каису Саиду с просьбой о помощи.

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Комментарии
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ЕЧ
Евгений Черкашин
Надо в своей стране памятники осматривать.
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