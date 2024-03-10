В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного в ДНР комплекса Patriot

Обозреватель Forbes Экс: экипаж комплекса Patriot в ДНР полностью ликвидирован Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс раскрыл судьбу экипажа уничтоженного в районе Покровска Донецкой народной республики (ДНР) зенитно-ракетного комплекса Patriot.
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