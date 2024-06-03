Оперативниками МВД по Республике Мордовия и регионального УФСБ России выявлены факты хищения бюджетных денежных средств

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия совместно с региональным УФСБ России выявлены факты хищения бюджетных денежных средств компанией ООО, при исполнении федеральных программ и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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