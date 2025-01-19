Жительница Курской области: иностранные наёмники ВСУ убивали мирных жителей

Жительница одного из сел Суджанского района Курской области рассказала представителю военного следственного управления СК РФ, о том как иностранные наёмники, пробравшиеся вслед за группами ВСУ, расстреливали мирное население.
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