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Исраэль Адесанья признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде

Инцидент произошел 19 августа в Новой Зеландии. По данным ESPN, Адесанья был остановлен полицией для «случайной проверки», когда возвращался от друзей.

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