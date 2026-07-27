Враг уничтожает школьные автобусы. 😡 А что творят разные ветви власти с "Кубаньгрузсервис" - предприятием, которое не один год качественно обслуживало школьный подвоз? Можно купить новые автобусы.
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Враг уничтожает школьные автобусы. 😡 А что творят разные ветви власти с "Кубаньгрузсервис" - предприятием, которое не один год качественно обслуживало школьный подвоз? Можно купить новые автобусы.