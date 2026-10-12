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Ярославский Вестник

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Глава управы Ярославского района провёл обход территории

Глава управы Ярославского района Алексей Турков провёл обход территории по запланированному маршруту.

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