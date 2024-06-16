Владимир Зеленский, срок полномочий которого на посту украинского лидер истек 20 мая, не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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