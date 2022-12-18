Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ от показа видеообращения перед финалом ЧМ: «Время исправить ошибку еще есть»

Офис Зеленского раскритиковал ФИФА за отказ от показа видеообращения перед финалом ЧМ: «Время исправить ошибку еще есть»

Офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал ФИФА. Несколько дней назад стало известно об отказе ФИФА от демонстрации видеообращения Зеленского перед финалом ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

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