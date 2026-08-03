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Царьград

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"Почти сто процентов": друг Усольцевых заявил, что члены семьи — в разных местах

"Почти сто процентов": друг Усольцевых заявил, что члены семьи — в разных местах

Исследователь Дегтерёв объяснил, почему дальнейшие поиски бессмысленны. Тайга не отдает мертвых. И несмотря на наступление летнего сезона, поисково-спасательная операция в районе исчезновения семьи Усольцевых фактически свернута.

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