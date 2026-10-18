Протесты во Франции набирают силу, Макрон обещает «наказать виновных» Протесты во Франции продолжаются, несмотря на все попытки властей их остановить.
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