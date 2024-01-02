France Info: Франция увеличит производство оружия для Украины на ее территории

Франция планирует изменить подход к поддержке Киева. Власти республики намерены сосредоточиться на производстве оружия для Украины прямо на ее территории, сообщил посол республики в Киеве Гаэль Весьер в интервью телеканалу France Info.
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