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France Info: Франция увеличит производство оружия для Украины на ее территории

France Info: Франция увеличит производство оружия для Украины на ее территории

Франция планирует изменить подход к поддержке Киева. Власти республики намерены сосредоточиться на производстве оружия для Украины прямо на ее территории, сообщил посол республики в Киеве Гаэль Весьер в интервью телеканалу France Info.

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Комментарии
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Алексей Васильев
А ленточки на открытии тех заводов будут резать Калибры и Искандеры! ;-)
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1 д.
Сергей Oблезов
Макаронники трепачи,несут пургу
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1 д.

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