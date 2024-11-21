Бывший аналитик ЦРУ заявил о неспособности западной ПВО отразить удар «Орешника»

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 21 ноября в беседе с «Известиями» рассказал, что скорость боеголовки баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник »такова, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Запада не смогут отразить удар.
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