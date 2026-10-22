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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал обращение Высшего совета по спорту Испании (CSD) в Административный спортивный трибунал (TAD) после того, как Тебас сравнил метода « Реал Мадрид ТВ » с пропагандой Йозефа Геббельса.