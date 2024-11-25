Дженсен Хуанг недавно заявил, что не думает, что отрасль сможет решить проблему галлюцинаций ИИ

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг недавно заявил, что, по его мнению, отрасль не сможет решить проблему галлюцинаций ИИ, когда ИИ придумывает информацию, чтобы заполнить свои пробелы в знаниях, еще несколько лет.
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