Мировое обозрение

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Единую школьную форму одного цвета ввели в Нур-Султане

Единую школьную форму одного цвета ввели в Нур-Султане

Столичное Управление образования опубликовало приказ о всеобщем обязательном среднем образовании, согласно которому на территории города вводится единая школьная форма.

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