Глава округа Панкратова: в Звериноголовском эвакуировали более 550 человек

Вода в реке Тобол поднялась до опасной отметки, и на юге Курганской области объявили эвакуацию. Из Звериноголовского муниципального округа вывезли более 550 жителей, сообщила глава администрации Марина Панкратова в своем Telegram-канале.
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