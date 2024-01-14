Ион Штефаницэ: "Музей крестьянина прекрасен в любое время года"

Музей крестьянина в селе Моловата Ноуэ Дубоссарского района прекрасен в любое время года. Об этом написал на своей странице в соцсети инициатор его открытия, эксперт по культурному наследию, бывший глава Агентства по реставрации архитектурных памятников Ион Штефаницэ.