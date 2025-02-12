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Новый iPhone SE появится в РФ в конце февраля

Новый iPhone SE появится в РФ в конце февраля

В России продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно со всем миром, сообщили «Известиям» в отрасли. Apple пока не раскрывает точную дату дистрибьюторам, но источник в российском ритейле отмечает, что старт продаж запланирован на конец месяца, скорее всего, на 28 февраля.

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